В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков

Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве , в Подмосковье - треть нормы декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец .

"Циклон "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 9 мм", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм), что составило 33% от всей климатической нормы декабря. Наибольшее количество снега метеорологи зафиксировали на юго-западе Центральной России и западе Черноземья.