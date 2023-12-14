Более 60 тыс. человек посетили фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в столице

XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в столице, который проходил с 27 октября до 10 декабря, посетили 60 тыс. 518 человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице завершился XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Он проходил с 27 октября по 10 декабря. В этом году фестиваль установил рекорд по посещаемости – его гостями стали 60 тыс. 518 человек, которые прикоснулись к миру дикой природы, не уезжая из центра Москвы. «Золотая черепаха» – крупнейший эколого-просветительский проект, направленный на сохранение окружающей среды и изменение экологического сознания и поведения людей через искусство и любовь к природе. Генеральным партнером фестиваля выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы», – говорится в материале.

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Отмечается, что в 2023 году на площади 3 тыс. кв. м было представлено 479 лучших работ финалистов и номинантов международного творческого конкурса The Golden Turtle. В нем приняли участие 4 тыс. 217 авторов более чем из 100 стран. Всего организаторы конкурса получили 15 тыс. 67 работ. Отдельный зал экспозиции был посвящен дикой природе Москвы. Здесь посетители познакомились с удивительным разнообразием флоры и фауны города, запечатленным в работах фотографов. Гости убедились в том, что столица действительно зеленый мегаполис.

«Фотографы работали месяцами, чтобы передать посетителям выставки уникальные образы дикой природы, ее красоту и хрупкость. Каждый снимок – результат огромного труда. Каждое фото – история жизни. Благодаря таким кадрам и фестивалю мы можем прививать осознанность и менять экологическое поведение людей через любовь к природе», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлии Урожаевой.

Насыщенной также была эколого-образовательная и просветительская программа фестиваля. Гостей ждали 123 лектория, встречи с известными фотографами дикой природы, путешественниками, представителями заповедников и национальных парков России, 74 мастер-класса, 540 показов фильмов о природе и экологии. Эколого-образовательные экскурсии проекта в этом году посетило рекордное количество школьников – 8 тыс. 425 учеников из 165 столичных учреждений образования, что почти в три раза превышает аналогичный показатель 2022 года. 288 экскурсий провели для ребят зоологи, биологи, экологи, фотографы, которые в доступной и увлекательной форме рассказывали о мире дикой природы. С миром дикой природы также смогли познакомиться более 100 незрячих и слабовидящих детей и взрослых. Для них была организована выставка фоторабот, которые выполнены при помощи технологии тактильной 3D-печати.

«В этом сезоне проект совершил качественный скачок и стал крупнейшим эколого-просветительским проектом не только в нашей стране, но и за ее пределами. Наша новая стратегия, в основе которой лежат образовательные программы для школьников, принесла впечатляющие результаты и выявила новые направления дальнейшего развития проекта. Экология перестала быть отдельной областью знаний, она стала частью нашей повседневной жизни и обязательной составляющей воспитания подрастающего поколения», – приводятся в сообщении слова президента Международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха» Андрея Сухинина.