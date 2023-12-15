В Челябинске на несколько дней закроют движение трамваев на ЧМЗ

«Трамвай 19-й временно отменяется, а № 3, 14, 18, 20 направим до кольца «Першино». С 22 часов 15 декабря до 5 утра 18 декабря закрывается движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников», – сообщили в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области. Изменения в движении трамваев произойдут из-за предупредительного ремонта рельсошпальной решетки. В этот период будет усилен маршрут № 9. Трамвай будет ходить с интервалом 11–20 минут. Маршрут будут обслуживать восемь вагонов. Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске на улице Овчинникова на семь месяцев полностью закроют движение из-за строительства метротрама. Фото: ФедералПресс / Елена Ельцова