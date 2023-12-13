Собянин открыл четвертый флагманский центр, работающий по новому стандарту экстренной помощи

Новый флагманский центр, накануне открывшийся в Боткинской больнице, стал в столице уже четвертым, заработавшим в городе по новым стандартам экстренной помощи. Первый такой центр появился год назад в больнице имени Вересаева, следом за ним в Склифе и больнице им. Филатова. Например, самых тяжелых пациентов в Боткинскую теперь будут доставлять прямо на крышу этого центра, где расположена вертолетная площадка. Поздравить медиков с важным событием приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В рамках президентского национального проекта по здравоохранению мы продолжаем модернизацию московской медицины, - сказал глава города. - Сегодня запускаем сразу два центра. Флагманский, который будет работать в основном на экстренных пациентов, и урологический. По сути создается целый кластер: все возможности больницы, ее прекрасные технологии вместе дадут большую синергию".

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Во флагманском центре, как рассказал его руководитель Юрий Баринов, экстренную помощь смогут получать 200 пациентов в день. Работать он будет по принципу триажа: "Как показывает практика, 70 процентов больных, самых легких, к нам приходят самостоятельно. Они попадут в зеленую зону. Но помощь получат, как и все остальные, по принципу врач - к пациенту. Все анализы у каждого возьмут на койке и там же окажут любую помощь. Для этого каждая кровать оборудована удобной медицинской консолью, к которой в любой момент можно подключить все необходимое - дыхательный аппарат, электрокардиограф, монитор, дефибриллятор, капельницу". По регламенту все это должно быть проведено в течение 40 минут, максимум - двух часов.

В новом центре по новым стандартам лечить будут не только москвичей: до 30 процентов пациентов в столице - жители других регионов

В желтую зону направят больных средней тяжести. "Это тоже может быть самотек, но может доставить их и скорая помощь, - продолжает экскурсию для "РГ" врач УЗИ Наталья Пичугина. - И здесь вся диагностика проводится на койке. Единственное исключение - чтобы сделать снимок, кровать снимают с тормозов и медсестра катит пациента в рентген-кабинет. Если врач считает, что за больным нужно понаблюдать, его положат на сутки в диагностическое отделение, расположенное тут же, по соседству. Оказалось, что все в порядке? Больной уйдет домой. Требуется лечение? Его переведут в одно из 40 отделений больницы.

Больные, нуждающиеся в немедленной помощи, прямо из кареты скорой помощи или с борта вертолета попадают в красную зону. При необходимости - в противошоковую палату, а те, у кого подозревают инсульт или инфаркт, - на ангиографию. Инсульт подтвердился? Тут же в операционной устранят тромб, а человеку с инфарктом сделают стентирование.

"Новый флагманский центр дал нам максимальное приближение к пациенту, точную и быструю диагностику, а также малотравматичные методы лечения", - поделился с мэром главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Для этого во флагманском центре есть все. Девять операционных, среди которых есть гибридная, палаты пробуждения для пациентов, выходящих из наркоза, а также блок лабораторных исследований. Самое современное оборудование - 2 КТ, рентген-комплекс, С-дуга и т.д. "Раньше мы стремились стать не хуже европейских клиник, - продолжал главврач. - Сейчас же во многом стали уже лучше их".