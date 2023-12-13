Депздрав Москвы опроверг сообщения о массовой пневмонии у школьников

«В связи с появлением информации о якобы массовых заболеваниях гриппом и скрытой пневмонией среди школьников Департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, случаи пневмонии у детей не превышают показатели, зафиксированные в предыдущий сезон. Кроме того, показатели заболеваемости стабильны, а заметного роста госпитализаций с этой болезнью среди детей нет.