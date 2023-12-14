Бочкарев сообщил о начале монолитных работ в тоннелях на участке МСД от МКАД

Специалисты начали строительство основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра. Он соединяет Московскую кольцевую автодорогу и трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, общая готовность первого тоннеля протяженностью 102,5 метра достигла уже 70 процентов. На участке второго, длина которого составляет 128,1 метра, разработали грунт и выполнили перекрытие.

— Один строится под МКАД, второй — под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь, — рассказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая длина участка от МКАД до дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» составляет 11 километров, из которых 3,6 километра — основной ход, а 7,4 километра — улично-дорожная сеть.