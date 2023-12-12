В Москве в честь Дня Конституции прошёл концерт для детей из новых регионов

В Москве во вторник, 12 декабря, прошёл благотворительный концерт для детей из новых регионов по случаю Дня Конституции России. Организаторы концерта — музыкальный телеканал RU.TV и лейбл Юрия Киселёва Rocket Records.

Перед юными зрителями выступили исполнители Джанго, Аркаша, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Akmal.

Организаторы концерта, глядя на улыбки детей, их искренние эмоции и трогательные слова благодарности, которые ребята говорили после концерта, приняли решение исполнить самую заветную мечту каждого ребёнка — организовать встречу с мамами и папами.

Телеканал RU.TV и лейбл Rocket Records постараются воссоединить семьи в ближайшее время, обеспечив трансфер для военнослужащих, которые не видели своих сыновей и дочерей долгие месяцы: сейчас ведётся работа по решению этого вопроса.