До конца недели в Москве ожидаются сильные снегопады, сугробы могут вырасти до 50 сантиметров. Об этом сообщает «Москва24».

Отмечается, что погоду в столице будет определять циклон «Ваня», который накрыл ее сегодня, 12 декабря. Он принес с собой снег, метели и гололедицу.

При этом, по данным телеканала, самые сильные осадки ожидаются на юге и юго-востоке Москвы, на севере и западе они будут умеренными.

«В пятницу обещают самый снежный день с 1960 года — за сутки выпадет до 30-40% месячной нормы осадков. Сугробы могут вырасти до 50 сантиметров», — говорится в тексте.