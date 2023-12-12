В Москве состоится зимний концерт Алексея Горшенева и проекта «Горшенев»

Интеллигентность в каждом действе, тяжелые гитарные рифы и мистификация — 16 декабря в стенах клуба «1930 Moscow» состоится традиционный зимний концерт Алексея Горшенева и его проекта «Горшенев». Зрителей ждет большая электрическая программа: в этот вечер прозвучат все хиты проекта «Горшенев» и, конечно, группы «Кукрыниксы».

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За текущий год Алексей Горшенев много экспериментировал и представлял зрителю совершенно новые программы: это и шоу с симфоническим оркестром, и «Песни брата» памяти Михаила Горшенева, и, конечно, совершенно уникальная программа на стихи Сергея Есенина с камерным оркестром «Cardio Orchestra». Каждое выступление стало ярким музыкальным событием и прошло с аншлагами на столичных площадках.

Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева является одной из знаковых в российской рок-музыке. Об этом свидетельствует успех коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20 лет, большой зрительский интерес к зонг-опере TODD и сериалу «Король и шут», музыка к которым написана Алексеем и, конечно, молниеносное развитие собственного проекта «Горшенев».

За пять лет коллектив выпустил EP «Крутится карусель», полноценные альбомы «Звездный мусор» и «Фауст», а также музыканты объехали с гастролями всю Россию.