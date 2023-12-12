Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве ожидается оттепель

Погода в столице на этой неделе будет стабильной, а воскресенье, 17 декабря, в город придет оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, со вторника до четверга температура в столице меняться не будет, варьируясь в течение дня от трех до семи градусов ниже нуля. Ночная температура составит от минус четырех до минус десяти градусов.

— Но к пятнице, 15 декабря, немного похолодает. Дневная температура прогнозируется от минус трех до минус восьми градусов. Ночью от минус семи до минус 12 градусов, — рассказал Ильин.

В субботу, 16 декабря, в Москве ожидается температура от минус трех до минус восьми градусов и умеренные, местами слабые осадки. Оттепель же придет в столицу в воскресенье, 17 декабря.

— Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Такую погоду будет сопровождать мокрый снег, местами снег с дождем, а где-то и ледяной дождь. Это обстоятельство усложнит дорожную обстановку, — пояснил синоптик.

Он также добавил, что западный и северо-западный ветер в этот день будет слабым, его порывы не превысят 7 метров в секунду.