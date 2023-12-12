Москва борется за звание молодежной столицы России в 2024 году

Продолжается голосование по выбору молодежной столицы России в 2024 году, в финале за почетное звание борются пять городов, включая Москву. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— Москва – это город для молодежи. Здесь сосредоточены ведущие университеты, в которые стремятся ребята из разных уголков нашей страны. Именно здесь молодые ребята создают уникальные проекты и развивают свои навыки в различных сферах: от волонтерства и спорта до творчества и ИT. Москва — это город возможностей и центр масштабных событий, — заявила она.

По мнению амбассадора проекта «Молодежь Москвы» Дарьи Купряковой, столица достойна победы в конкурсе. Она отметила, что в Москве на сегодняшний день есть множество форматов для реализации своих возможностей. Кто-то развивается в научной деятельности, кто-то — в общественной, кто-то — в добровольческой, передает агентство городских новостей «Москва».

Москва стала финалистом конкурса «Молодежная столица России», направленного на выявление города с наиболее яркими достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики. Победа в конкурсе дает городу право на проведение мероприятий федерального масштаба. Кроме того, будет предусмотрен дополнительный грантовый конкурс для молодых людей.