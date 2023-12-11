Собянин: Москва развивает культурное сотрудничество на международном уровне

За неполный 2023 год столичные учреждения культуры провели более 30 международных мероприятий в Москве и за рубежом. Культурное сотрудничество города и других стран активно развивается, несмотря на введенные против России санкции. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские учреждения культуры организуют фестивали, выставки, конкурсы и концерты. В их числе — фестиваль «Музыкальная Евразия», V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, участие Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в выставках российских издательств и многие другие.

— Деятелей искусств из российской столицы встречают овациями на зарубежных сценах, а иностранные артисты становятся активными участниками событий в Москве, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Столица активно готовится к новогодним каникулам, для жителей города и его гостей организовано несколько праздничных проектов. Сергей Собянин отметил, что туристический сервис Russpass поможет разобраться, как еще провести время в Москве с интересом.