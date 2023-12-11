Синоптик предупредил москвичей о трехдневной метели

Со вторника по четверг на этой неделе Москву ожидает продолжительная метель. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С завтрашнего дня в Москве начинается метель. До четверга включительно порывы ветра прогнозируются до 15 метров в секунду, поэтому и завтра, и в среду, и в четверг местами будет метель, — заявил он.

Вильфанд предупредил, что особенно тяжелой ситуация будет для автомобилистов и департамента ЖКХ. Порывистый ветер и метель могут привести к неравномерному распределению сугробов, передает агентство городских новостей «Москва».

На этой неделе в столичном регионе выпадет до половины месячной нормы осадков. А самым снежным днем окажется пятница. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что высота снега в Москве на предстоящей неделе достигнет полуметра.