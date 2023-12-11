В Москве пройдет новогоднее шоу к 110-летию Сергея Михалкова

В Москве пройдет новогоднее шоу в стиле ретрофутуризм к 110-летию Сергея Михалкова
Актрисы Анна и Надежда Михалковы подготовили новогоднее шоу "Дядя Степа "Говорят: под Новый год…" к 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Представление будет поставлено в стиле ретрофутуризм, сообщила Надежда Михалкова.
"Мы действительно хотели отметить 110-летие Сергея Владимировича Михалкова. Мы подумали, что, наверное, будет прекрасная возможность сделать это в новогодние каникулы, использовать замечательного персонажа Дядю Степу, восемь детских стихов Сергея Владимировича. Мы придумали одну историю, в которой есть сквозное действие, которая строится на 14 номерах, в которые входят и акробатические номера, и танцевальные, и мюзикловые, входит большое мультимедийное шоу, - рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной новогоднему шоу. - Мне кажется, что нам удалось очень удачно сочетать и традиционные формы, и в то же время вписать это все в современный контекст. Такой ретрофутуризм немного".
По ее словам, к образу Дяди Степы был добавлен антигерой, чтобы "сбалансировать эту историю".
"Эти два персонажа на протяжении всего шоу борются за детей. Один искушает их, а второй - показывает им, что на самом деле хорошо, что такое плохо, что правильно, что нет", - сказала она.
Шоу будет проходить с 30 декабря по 10 января. В его центре персонаж стихотворений Сергея Михалкова Дядя Степа и антагонист Звездопадов. В постановке можно увидеть декорацию дома-высотки в Москве.
"Это будут узнаваемые локации из детства: это и высотка, и больница, и зоопарк, и конфетная фабрика, и вокзал", - добавила Анна Михалкова.