В Москве пройдет новогоднее шоу к 110-летию Сергея Михалкова

"Мы действительно хотели отметить 110-летие Сергея Владимировича Михалкова. Мы подумали, что, наверное, будет прекрасная возможность сделать это в новогодние каникулы, использовать замечательного персонажа Дядю Степу, восемь детских стихов Сергея Владимировича. Мы придумали одну историю, в которой есть сквозное действие, которая строится на 14 номерах, в которые входят и акробатические номера, и танцевальные, и мюзикловые, входит большое мультимедийное шоу, - рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной новогоднему шоу. - Мне кажется, что нам удалось очень удачно сочетать и традиционные формы, и в то же время вписать это все в современный контекст. Такой ретрофутуризм немного".