В Москве в честь Дня Конституции пройдёт концерт для детей из новых регионов

Благотворительный концерт для детей с новых территорий, посвященный Дню Конституции, пройдет в Москве 12 декабря в историческом особняке на Волхонке. Его организаторы — телеканал RU.TV и музыкальный лейбл продюсера Юрия Киселева Rockfam.

На сцене выступят звезды российской эстрады — Джанго, Аркаша, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri&Mavik, Akmal, а также юные таланты из ЛНР и ДНР.

В рамках концерта будут вручены сертификаты на 1 миллион рублей близким бойцов, поразивших в зоне спецоперации тяжелую бронетехнику западного производства. Кроме того, организаторы концерта подарят одной из больниц машину скорой помощи.