Дептранс Москвы представил интерьер новых поездов «Иволга 4.0»
Интерьер новых поездов «Иволга 4.0» включает в себя ежевичные подголовники и поручни, которые сочетаются с серой обивкой кресел. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Новые поезда «Иволга 4.0» начнут перевозить пассажиров уже в следующем году. Там будут уже привычные зарядки для телефонов, удобные кресла, велокрепления и многое другое, — рассказал он.
Кроме того, в обновленном поезде увеличили количество входных дверей в вагоны — их стало три. Это позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из транспорта, а также сделает поездки комфортнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москва».
5 декабря поезд «Иволга 4.0» успешно прошел все испытания. Он выйдет на Московские центральные диаметры в 2024 году. В Тверском вагоностроительном заводе приемочная комиссия подписала акт приема нового поезда. Теперь у «Иволги 4.0» есть сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза, что позволит начать ее серийное производство.