Дептранс Москвы представил интерьер новых поездов «Иволга 4.0»

Интерьер новых поездов «Иволга 4.0» включает в себя ежевичные подголовники и поручни, которые сочетаются с серой обивкой кресел. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Новые поезда «Иволга 4.0» начнут перевозить пассажиров уже в следующем году. Там будут уже привычные зарядки для телефонов, удобные кресла, велокрепления и многое другое, — рассказал он.

Кроме того, в обновленном поезде увеличили количество входных дверей в вагоны — их стало три. Это позволит пассажирам быстрее заходить и выходить из транспорта, а также сделает поездки комфортнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москва».