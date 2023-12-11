Собянин рассказал о работе московских социальных домов
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе столичных социальных домов.
«Система психоневрологических интернатов сложилась много десятилетий назад и с тех пор практически не менялась. Это были учреждения закрытого типа, главная цель которых – обеспечить одиноких людей с ментальными особенностями крышей над головой, питанием, необходимым уходом. Задачи реабилитации и интеграции жителей никто перед ними всерьез не ставил. Конечно, в наше время эту систему потребовалось реформировать всерьез. На смену закрытым учреждениям с жесткой опекой и дисциплиной пришли открытые и дружелюбные социальные дома, в которых люди с ментальными особенностями получат максимум возможностей для интересной и содержательной жизни, включая общение с внешним миром, посильные занятия творчеством и спортом и многое другое», – написал Собянин.
Также он рассказал об основных элементах нового стандарта поддержки людей с ментальными особенностями, который уже сегодня реализован в Москве.
Среди них: реальный учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека, вовлечение и социальная адаптация вместо избыточной опеки и контроля, обновление материально-технической базы учреждений, обучение сотрудников для новых социальных домов, новые сервисы, новая система оценки работы, работа с благотворительными организациями и волонтерами.
«Новые социальные дома «не убирают с улиц» людей с ментальными особенностями, а, напротив, создают условия для их интеграции в общество. Они не поощряют иждивенческого образа жизни, но предлагают поддержку и заботу нуждающимся в них людям, мотивируя их к самостоятельности, развитию и самореализации», – отметил мэр.