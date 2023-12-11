Собянин рассказал о работе московских социальных домов

«Система психоневрологических интернатов сложилась много десятилетий назад и с тех пор практически не менялась. Это были учреждения закрытого типа, главная цель которых – обеспечить одиноких людей с ментальными особенностями крышей над головой, питанием, необходимым уходом. Задачи реабилитации и интеграции жителей никто перед ними всерьез не ставил. Конечно, в наше время эту систему потребовалось реформировать всерьез. На смену закрытым учреждениям с жесткой опекой и дисциплиной пришли открытые и дружелюбные социальные дома, в которых люди с ментальными особенностями получат максимум возможностей для интересной и содержательной жизни, включая общение с внешним миром, посильные занятия творчеством и спортом и многое другое», – написал Собянин.