Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы в понедельник, 11 декабря, отменили и задержали как минимум 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Как стало известно, в Шереметьево отложили 12 вылетов. Во Внуково перенесли девять отправлений. В Домодедово 17 рейсов задержали, а два — отменили.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах изменения времени вылета десятков воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.