Трассы в Москве стали обрабатывать новыми реагентами

В Москве шестой день подряд – суточные рекорды высоты сугробов. Сейчас она составляет 32 сантиметра, это выше показателя 70-летней давности. На убранных от снега дорогах и тротуарах остается слой льда, с которым борются с помощью реагентов. Где и как их производят, насколько они безопасны, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

То, что в руках реагент на первый взгляд сложно поверить. Эти гранулы безопасны для человека – не вызывают аллергию. Экологичны для окружающей среды, не портят обувь и кузов автомобиля. Прежде чем попасть на дороги, они проходят восемь исследований – контроль качества в современных лабораториях.

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«Оцениваются такие показатели как химический состав, гранунометрический состав и массовая доля влаги. Гранулы одинаковые, потому что это зависит от процесса. Мы производим противогололедный материал на установке кипящего слоя, распыляем раствор, содержащий в себе минеральные соли. С помощью температуры мы удаляем влагу из этого рассола», – рассказал ведущий инженер-технолог завода противогололедных материалов Андрей Перевойко.

Уральский завод противогололедных материалов – одно из крупнейших предприятий в своей сфере в России и странах Содружества. В год здесь производят 700 тысяч тонн реагента. Если обычная соль уже при минус 15 неэффективна, то эти гранулы работают и в 30 градусный мороз.

«Он не оставляет после себя грязи, пыли, он работает, он топит снег, он топит лед, он убирает скользкость и помогает соответственно эксплуатирующим предприятиям справиться с неблагоприятными наружными условиями», – отметил советник генерального директора по развитию завода противогололедных материалов Евгений Немировский.

Универсального рецепта от наледи и снега у коммунальщиков нет. В южных регионах добавляют больше соли. Там, где температуры зимой критические, больше искусственных гранул.

Световые датчики, проблесковые маячки, джойстик управления и дисплей, в кабине снегоуборочной техники полный фарш. Десятитонного бака с реагентом хватает почти на 40 км дороги. Вся работа автоматизирована.

«Принцип использования – это отвал и распределитель. То есть землесодержание состоит из двух частей, в основном, больших. Это подготовка, обработка противогололедного материала, чистка от снега проезжей части. Перемещение снежных масс слева направо», – сказал заместитель генерального директора подрядной организации по содержанию дорог Андрей Хоштария.

Только на федеральных скоростных дорогах «Автодор» 170 производственных баз и полторы тысячи снегоуборочной техники. При внештатной ситуации водителям поможет дорожный комиссар.

«На всех дорогах государственной компании будут предъявлены повышенные требования к эксплуатирующим организациям. Все переведены в единый формат: не будет того, что кто-то меньше солит сыпет», – сообщил заместитель директора департамента эксплуатации и безопасности движения госкомпании «Автодор» Евгений Сахаров.