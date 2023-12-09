МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах 10 и 11 декабря

Аномальные морозы ожидаются в Москве в воскресенье, 10 декабря, и понедельник, 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.

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Температура будет ниже среднесуточной климатической нормы на 7–10 градусов. В связи с этим МЧС в своем Telegram-канале призвало жителей столицы выбирать одежду и обувь по погоде, не находиться долгое время на морозе и не оголять уши и щеки. Также не рекомендуется по возвращении с улицы сразу пить чай или принимать горячий душ в связи с риском возникновения сильной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

До конца недели в Москве ожидаются самые морозные дни с начала зимы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 9 декабря, в столицу придут плотные облака, а южный циклон принесет в Москву снег. Температура будет ниже климатической нормы.