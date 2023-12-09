МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах 10 и 11 декабря
Аномальные морозы ожидаются в Москве в воскресенье, 10 декабря, и понедельник, 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Москве.
Температура будет ниже среднесуточной климатической нормы на 7–10 градусов. В связи с этим МЧС в своем Telegram-канале призвало жителей столицы выбирать одежду и обувь по погоде, не находиться долгое время на морозе и не оголять уши и щеки. Также не рекомендуется по возвращении с улицы сразу пить чай или принимать горячий душ в связи с риском возникновения сильной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
До конца недели в Москве ожидаются самые морозные дни с начала зимы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В субботу, 9 декабря, в столицу придут плотные облака, а южный циклон принесет в Москву снег. Температура будет ниже климатической нормы.
В столичных школах могут отменить занятия, если температура в городе опустится ниже минус 20 градусов. В таком случае учащихся переведут на дистанционное обучение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.