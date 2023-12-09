Вильфанд предупредил москвичей о метелях

С понедельника в столице прогнозируется потепление, но москвичи не почувствуют его из-за ветра и снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться, хоть и будет еще оставаться ниже нормы, передает ТАСС. Ночью будет уже около -10 градусов, а днем -3…-9 градусов.

"Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, прогнозируются снег, ветер до 7-12 м/с, метели", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что больших снегопадов не ожидается, но метели приведут к тому, что к следующим выходным сугробы в столице вырастут.

"Они и сейчас внушительные, а будут минимум 45 см", - отметил метеоролог, пояснив, что обычно такая высота бывает только в конце зимы за счет накопления осадков.