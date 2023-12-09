Вильфанд предупредил москвичей о метелях

Вильфанд: В Москву на следующей неделе придет потепление, но с метелями
С понедельника в столице прогнозируется потепление, но москвичи не почувствуют его из-за ветра и снега. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться, хоть и будет еще оставаться ниже нормы, передает ТАСС. Ночью будет уже около -10 градусов, а днем -3…-9 градусов.
"Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, прогнозируются снег, ветер до 7-12 м/с, метели", - сообщил Вильфанд.
Он добавил, что больших снегопадов не ожидается, но метели приведут к тому, что к следующим выходным сугробы в столице вырастут.
"Они и сейчас внушительные, а будут минимум 45 см", - отметил метеоролог, пояснив, что обычно такая высота бывает только в конце зимы за счет накопления осадков.
Ранее сообщалось, что новогодняя ночь в Москве точно будет со снегом. По предварительным долгосрочным прогнозам, в новогоднюю ночь в Москве ожидается до -7, днем 1 января 2024 года будет -4. Такой же характер погоды сохранится в столице и на новогодних каникулах.