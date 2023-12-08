В Москве заработали бесплатные автобусы вдоль участка синей ветки метро

Перед этим пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно остановилось движение между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Работники метрополитена уже прибыли на место инцидента и проводят инфраструктуру для восстановления штатного движения. Поезда на участке синей ветки столичного метро между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» ходят в обычном режиме.