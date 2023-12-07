Музей Победы подвел итоги года работы

В столичном Музее Победы прошло заседание Общественного совета музея. Заседание провел председатель Общественного совета — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Алексеевич Рапота. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Об итогах работы музея за год рассказал первый заместитель директора Музея Победы Сергей Немцев. Так, за прошедший период в Музее Победы и его филиалах было подготовлено 45 новых стационарных выставок и 23 межрегиональных.

Также в своем докладе Немцев рассказал о сотрудничестве с музеями новых регионов и поделился результатами ведущих проектов Музея Победы, таких как «Лица Победы», «Школьный музей Победы», «Территория Победы», «Академия Музея Победы», кинотеатр «Поклонка» и других.

В Музее Победы также состоялась презентация фильма «По зову сердца» режиссера Игоря Угольникова. Участниками встречи стали около 400 зрителей, в том числе ветераны, военнослужащие и кадеты. Гостям мероприятия представили несколько фрагментов из фильма, рассказали о его съемках, об истории сюжета.