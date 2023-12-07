Собянин: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более двух миллионов человек

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили уже более двух миллионов человек. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города, — рассказал глава города.

По его словам, на площади 429 квадратных метров представлено более 23 тысяч макетов. Собянин отметил детализацию представленных сооружений: посетители могут рассмотреть облицовку стен, оконные переплеты, наличники и карнизы. Воссозданы были даже мельчайшие элементы: мозаика и барельефы на фасадах исторических зданий.

Также для посетителей подготовили обзорную экскурсию на шести языках, 11 светотехнических шоу, шоу, VR-аттракцион и интерактивную викторину о столице. Посещение павильона бесплатно, рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.