Стало известно, при какой погоде отменяют школьные занятия в Москве

В московских школах могут отменить занятия в том случае, если столбики термометров опустятся ниже 20 градусов. В таком случае учащихся переведут на дистанционное обучение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

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Отмены не будет

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Эксперт напомнила, что с некоторых пор в законодательных нормах, касающихся образовательной сферы, упоминаются случаи, когда дети могут получать образование в домашней обстановке.

— У нас уже есть опыт дистанционного обучения, поэтому даже если в Москву нагрянет высокий «минус», а точнее — если столбики термометра опустятся ниже 20 градусов, то, скорее всего, школьникам позволят остаться дома. Но чтобы не прерывать образовательный процесс, ребята продолжат посещать занятия в онлайн-формате, посредством электронных технологий, — указала Леткова.

Разумеется, далеко не у всех учащихся есть дома компьютер, который позволял бы учиться дистанционно. В таких случаях школа, как считает спикер, должна предоставить ученику необходимую технику.

— В законе есть уже понятия о дистанционном образовании. Кстати, родителей часто эта формулировка возмущает, потому что многие из них считают такое образование неэффективным, — сказала спикер.

Везде по-разному

Тем не менее о полной отмене занятий в случае сильных морозов в столичном регионе говорить не приходится, поскольку опыт дистанционного обучения позволяет не отрывать школьников от программы.

— Кстати, что касается погодных условий и отмены занятий, то в каждом регионе свои требования и нормы. Где-то даже в минус 25 ребята продолжат ходить в школу, а в иных местах уже в минус 20 никто из школьников не наведается в класс, — добавила спикер.

Накануне стало известно, что в Тюмени занятия в образовательных организациях отменили из-за морозов. Об этом администрация города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».