На ВДНХ презентовали открывшийся в Оренбурге Евразийский центр детской медицины

В рамках Дня Оренбургской области, состоявшегося на международной выставке-форуме "Россия", прошла презентация Евразийского центра детской медицины. Новый комплекс был открыт 28 ноября в Оренбурге.

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Как уже писала "РГ", стратегически важный для здравоохранения объект был запущен по видеосвязи президентом РФ. Построенный за три года комплекс Областной детской клинической больницы (ОДКБ) сможет ежегодно принимать более 100 тысяч маленьких пациентов не только из Оренбуржья и соседних регионов РФ, но и стран Средней Азии.

Гостям выставки "Россия" уникальное медучреждение представила вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

– Высокотехнологично, эстетично, комфортно и современно – это все о нашей новой детской областной больнице. Это гордость нашего региона, - отметила глава ведомства. - Мы шли к ней 1 270 дней, и в каждом дне вложена частичка нашей души. У нас теперь есть все, что необходимо для оказания качественной медицинской помощи.

Новый медицинский комплекс на улице Гаранькина в Оренбурге объединил три стационара общей площадью 10 тысяч квадратных метров, которые ранее располагались в разных точках города. Площадь новой больницы – 54 тысячи квадратных метров.

- Комфортные одно- и двухместные палаты в 15 отделениях, диагностическое оборудование последнего поколения, умные операционные – все это теперь доступно нашим медикам и пациентам, – рассказала Татьяна Савинова.

Ребята смогут получить здесь не только качественное лечение, но и отдохнуть: в корпусах предусмотрены игровые зоны. А для детей, которые вынуждены подолгу находиться в больнице, будет действовать госпитальная школа.