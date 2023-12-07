Благотворительный кадетский бал пройдет в Москве в декабре

В декабре в Москве пройдет VIII Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал. В этом году его участниками впервые станут курсанты высших военных учебных заведений, которые принимали участие в специальной военной операции.

© Вечерняя Москва

Традиционно на мероприятии выступят лучшие воспитанники кадетских учреждений, члены молодежных патриотических клубов, дети из социальных учреждений, зарубежные участники из дружественных стран и стран Содружества Независимых Государств. Почетными гостями бала станут Герои России, Герои Советского Союза и Герои Специальной военной операции.

Будущие участники кадетского бала уже активно готовятся к мероприятию. Ребята из других городов ожидают поездку в столицу — они также побывают в городских музеях. Делегация Москвы на мероприятии будет самой большой — ее представят более 100 школ.