В Москве торжественно открыли памятный барельеф Грибоедову

В Москве открыли памятный барельеф писателю Александру Грибоедову. Памятная доска расположилась на фасаде здания исторического особняка, где Грибоедов работал над комедией «Горе от ума». Сегодня там находится издательский дом «Аргументы и факты». Открытие барельефа было приурочено сразу к двум значимым событиям: 45-летию «АиФ» и 200-летнему юбилею знаменитой комедии автора.

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Выдающийся писатель, поэт, драматург, дипломат и лингвист, пианист и композитор, уроженец Москвы, Александр Сергеевич Грибоедов жил и работал над комедией «Горе от ума» в доме 42 по Мясницкой улице города Москвы с 20 сентября 1823 года по 29 мая 1824. Здесь же во время одного из балов он впервые прочел публике свое произведение.

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«Нам хотелось, чтобы каждый человек, который живет в этом городе, который живет в этой стране, мог, проходя по улице Мясницкая, узнать о том, как это было», — сказал во время пресс-конференции гендиректор ИД «АиФ» Руслан Новиков.

Автором и создателем нового барельефа на Мясницкой стал выдающийся советский и российский скульптор, педагог, профессор, академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. Он рассказал, что главным при создании памятной доски для него было вызвать чувства ностальгии у прохожих, которые бросят свой случайный взгляд на его работу.

«Создавая свой партер, я не просто стремился, чтобы он был замечен. Мне хотелось спрятать Грибоедова, дать его в минимализме, в хорошем смысле. Чтобы люди захотели прочитать его», — вспомнил автор скульптуры.

В старинных залах особняка гостям мероприятия были представлены раритетные экземпляры первого журнального издания произведения «Горе от ума», первая книга «Горе от ума», вышедшая в печатном виде, и первое издание пьесы на немецком языке.

Комедия «Горе от ума» не была опубликована сразу. Небольшая часть произведения появилась в московском издательстве в 1925 году. В полном объеме произведение впервые в мире увидело свет лишь спустя шесть лет. Причем книга вышла в Германии и на немецком языке.

«Первая публикация полного произведения в России — это 1833 год. И лишь только спустя 30 лет уже вышла полная редакция, «без купюр», — рассказала заместитель генерального директора Российской Государственной Библиотеки Елена Новикова.

После пресс-конференции, ее участников пригласили на улицу, где в торжественной обстановке с барельефа была сдернута золотая занавеска. Гости стали свидетелями того, как на месте оконного проема особняка образовалась черная скульптура из меди. На ней изображены герои знаменитой комедии и сам Александр Сергеевич на первом плане. Автор барельефа описал свою работу, отметив, что всего герои книги не поместились бы в картину, ведь в комедии их насчитывается аж 30 человек.