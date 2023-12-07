Лауреатам экологической премии правительства Москвы вручили награды в Белом зале городской мэрии. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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Премии были присуждены в рамках двух конкурсов: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.

— Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50 процентов площади столицы занимают зеленые территории. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наш город стал еще более комфортным, благоустроенным и экологически чистым, — отметил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

В этом году было принято более 170 конкурсных заявок. В номинации «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» первое место занял проект «Эколого-просветительский центр «Сборка» АНО «Русэко», помогающий формировать экологическую культуру в сфере раздельного сбора и переработки отходов.

Также экспертами был отмечен проект«Дом Зайца», создатели которого ставят целью сохранение и восстановление популяции зайца-беляка и зайца-русака, включенных в Красную книгу Москвы.

Лучшим реализованным проектом с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий жюри посчитало городской электробус, благодаря которому в столице удалось снизить выбросы парниковых газов, передает официальный сайт мэра Москвы.