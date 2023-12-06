Музей Транспорта Москвы представит уникальную транспортную технику на VR-прогулке

Музей Транспорта Москвы 19 декабря представит на международном форуме "Цифровая Транспортация" VR-экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба музея. Уникальную возможность виртуально прогуляться по постоянной экспозиции представят впервые. Там можно будет увидеть 53 транспортных средства. Среди них – автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили, машины спецтехники и вагоны метро. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с полноразмерными макетами транспорта Москвы, который уже утрачен, – это двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, первый столичный омнибус Daimler-Marienfelde 1905 года и автобус Leyland GH6. Посмотреть на настоящие транспортные средства можно будет в конце 2024 года. В данный момент зданию, где разместят постоянную экспозицию музея, бывшему гаражу для грузовых машин Константина Мельникова, возвращают исторический облик. Ранее Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную к выставке "Куплю гараж". Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября. Выставка будет проходить до 10 марта 2024 года. Экспозиция демонстрирует, как 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов россиян и как разворачивалась история гаражной культуры в стране.