На Арбат после реставрации вернулась скульптура принцессы Турандот

Композицию демонтировали и переместили в мастерскую, где восстановили ее первоначальный вид. После этого скульптуру вернули на прежнее место.

© Mos.ru

Реставраторы восстановили скульптурную композицию «Принцесса Турандот» на Арбате, после того как она подверглась вандализму. На место вернули отломанный балдахин над троном и две стойки. Фонтан, выполненный по проекту скульптора Александра Бурганова, вновь украшает пространство около Театра имени Е.Б. Вахтангова.

Видео дня

«Образ Турандот остается общепринятым символом Театра имени Е.Б. Вахтангова, именно этот спектакль стал последней прижизненной постановкой Евгения Вахтангова. Принцесса же настолько прижилась на Арбате, что стала одним из его главных символов. Возле этого фонтана часто фотографируются туристы, назначают встречи молодые пары и проводят время горожане. Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами, — отметил руководитель Мосгорнаследия АлекАлексей Емельянов.

В начале осени фонтан со скульптурой Турандот дважды подвергся нападению вандалов: в первый раз был поврежден шатер над троном, а во второй — стойка шатра. Основной задачей реставраторов было укрепить элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином, а также постамент, выполненный в виде стилизованной беседки-ротонды. Скульптуру бережно демонтировали и переместили в мастерскую, где восстановили первоначальный вид. Затем ее вернули на прежнее место.

Композицию с фонтаном установили на Арбате в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот», премьера которого состоялась в 1922 году. Евгений Вахтангов создал постановку по одноименной сказке Карло Гоцци на манер площадной комедии дель арте. Спектакль стал символом театральной школы режиссера.

В 1963 году Рубен Симонов возобновил спектакль, в котором задействовали новое поколение актеров. Среди них были Юлия Борисова, Людмила Максакова, Василий Лановой, Юрий Яковлев. Постановка стала визитной карточкой театра и долгие годы украшала его репертуар.