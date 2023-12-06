Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Проекты возведения двух логистических центров в ТиНАО и одного офисного комплекса в Обручевском районе утверждены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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По его словам, инвесторы построят эти три центра в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест.

Так, два логистических центра появятся неподалеку от деревни Терехово и Сенькино-Секерино, где смогут получить работу около 9,4 тысячи человек. Многофункциональный офисный комплекс должны возвести на улице Академика Семенихина на 1,5 тысячи рабочих мест, заключил мэр Москвы.