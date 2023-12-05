Собянин рассказал о 10 новых маршрутах городского транспорта в Москве

Помимо этого, по его словам, за последние три месяца в столице были улучшены трассы свыше 140 действующих маршрутов, введено больше 80 новых остановок на маршрутах и заменено свыше 300 старых на современные остановочные павильоны, а также запущено 12 новых выделенных полос.

Так, в столице появился маршрут №555 – бесплатный электробусный маршрут для студентов МФТИ от станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. От станции метро «Новокосино» Калининской линии начал ходить автобус с694 до торгового комплекса «Садовод». Кроме того, до «Садовода» теперь можно доехать из Дзержинского на автобусе №739в. Благодаря маршруту с162 жители ЖК, дер. Голенищево, Бурцево и Марушкино могут быстрее добраться до соцобъектов в Московском и станции МЦД-4 «Толстопальцево». Жители Троицка могут добраться до станции МЦД-2 «Остафьево» по новому маршруту №906. Станции метро «Саларьево» Сокольнической линии и «Теплый Стан» оранжевой ветки и агрокластер «Фуд Сити» соединил экспресс-маршрут с179. От станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии до «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии можно добраться по маршруту №587. Кроме того, от станции БКЛ «Нагатинский Затон» до ЖК «Ривьера Парк» действует временный маршрут №824п – пока не откроется новый пешеходный мост.