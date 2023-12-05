Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минимальная температура составила минус 12,9 градуса. Такие данные в своём Telegram-канале привёл ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «До этого в лидерах было 22 ноября. Тогда минимум составил минус 9,5 градуса», — говорится в публикации.
По словам специалиста, на территории Московской области холоднее всего прошедшей ночью было в Мелихове — там столбики термометров зафиксировали отметку минус 17,9 градуса.
Леус добавил, что по прогнозам в течение недели похолодание в столичном регионе будет только усиливаться.
«С пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже отметки минус 20 градусов, в Москве это, скорее всего, произойдёт в выходные», — добавил синоптик.