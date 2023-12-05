Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минимальная температура составила минус 12,9 градуса. Такие данные в своём Telegram-канале привёл ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «До этого в лидерах было 22 ноября. Тогда минимум составил минус 9,5 градуса», — говорится в публикации.

По словам специалиста, на территории Московской области холоднее всего прошедшей ночью было в Мелихове — там столбики термометров зафиксировали отметку минус 17,9 градуса.

Леус добавил, что по прогнозам в течение недели похолодание в столичном регионе будет только усиливаться.