Собянин поздравил победителей премии Мэра Москвы имени Николая Островского

В столице наградили выдающихся жителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Стали известны победители премии имени Николая Островского. Она вручается людям с инвалидностью, которые содействуют развитию культуры столицы, и тем, кто помогает им и поддерживает их, — заявил он.

По словам московского мэра, премию получили художник Юрий Гаврин, ведущий актер Театра мимики и жеста Сергей Родин, литератор Петр Воротынцев, поэт Владимир Вшивцев, фотограф Оксана Смидович, гид и участница инклюзивных проектов Елена Мясникова.

Также награды удостоились тренер юниорской сборной России по бадминтону среди глухих спортсменов Анна Ефремова, организатор культурных проектов Всероссийского общества глухих Тамара Федорова, президент клуба спортивных танцев на инвалидных колясках «Дуэт» Ирина Гордеева и худрук театра «Мирт» Наталия Оралова.

Собянин поздравил всех победителей и пожелал им здоровья и сил, передает официальный сайт мэра Москвы.