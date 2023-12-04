Музей Победы пригласил москвичей на бесплатные кинопоказы в декабре

В киноклубе «Поклонка» при Музее Победы покажут сразу четыре фильма — лидера отечественного проката. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Показы фильмов в киноклубе проходят бесплатно каждый четверг. Ближайший показ состоится 7 декабря. Москвичи и гости столицы смогут увидеть на большом экране китайский блокбастер «Исчезнувшая в звездах». Фильм был снят по мотивам французской пьесы Роберта Тома «Ловушка для одинокого мужчины». В нем рассказывается история мужчины, который ищет свою пропавшую супругу.

14 декабря зрители увидят отечественный фильм «Повелитель ветра», повествующий о российском путешественнике Федоре Конюхове и его самом сложном и опасном странствии. Главному герою предстоит самостоятельно обогнуть Землю на воздушном шаре. Во время путешествия он попадает в ураган и остается без связи с внешним миром.

Комедию «Дурные деньги» в киноклубе покажут 21 декабря. Фильм основан на реальных событиях: в нем простые люди «ломают» систему Уолл-стрит, скупая акции и зарабатывая большие деньги.

28 декабря в преддверии Нового года жители столицы смогут посмотреть семейную сказку «Баба-яга спасает мир». В нем фольклорная героиня отправится в современный город на поиски дивноцвета — особого оружия волшебников.