Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнечная погода

К концу недели в столицу вернется солнечная погода. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, слабый снег в Москве будет идти до вторника, после чего существенные осадки не ожидаются.

— В конце недели при переменной облачности мы увидим декабрьское, низкое, но все-таки солнце, которое создаст дополнительный комфорт при холодной погоде, — рассказала синоптик.

Во вторник, 5 декабря, температура воздуха в столице днем будет варьироваться от минус 10 до минус 12 градусов, ночью — от минус 14 до минус 16. В среду, 6 декабря, станет слегка прохладнее, и температура днем составит от 11 до 13 градусов мороза, ночью — от 15 до 17 градусов ниже нуля. В четверг же, 7 декабря, температура воздуха снова понизится и составит днем от минус 13 до минус 15 градусов, ночью — от минус 15 до минус 17 градусов.

В пятницу температура в столице будет ниже положенной нормы на 7 градусов, что довольно значительно, добавила Позднякова.

— В пятницу, 8 декабря, ночная температура ожидается в промежутке от минус 18 до минус 20 градусов, дневная – около минус 15, — заключила синоптик.