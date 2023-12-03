Уровень погодной опасности в столице и области понизился до «желтого»

Синоптики Гидрометцентра России понизили уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до среднего «желтого». Данный показатель свидетельствует о потенциально опасных метеорологических условиях. Об этом стало известно в воскресенье, 3 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе обусловлен возможными порывами ветра до 16 метров в секунду и снегопадом, который еще не прекратился, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снегопад в столичном регионе прекратится ближе к полуночи. По словам метеоролога, со вторника, 5 декабря, в городе не предвидится сильных снегопадов, погода станет более спокойной.