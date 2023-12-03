Фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино» откроется на Арбате

К 80-летию со дня рождения актрисы Инны Чуриковой на Арбате откроется тематическая фотовыставка под открытым небом. Посетить экспозицию все желающие смогут с 4 по 24 декабря.

Гости выставки «Инна Чурикова. В театре и в кино» увидят фото из жизни народной артистки СССР, а также фрагменты из спектаклей и фильмов с ее участием. За свою жизнь Чурикова исполнила более 60 ролей.

Первый раздел выставки будет посвящен театральной карьере актрисы, а второй — началу ее пути в кино. Экспозицию организует Московская дирекция массовых мероприятий, подведомственная Департаменту культуры города Москвы, совместно с Московским государственным театром «Ленком Марка Захарова» и киноконцерном «Мосфильм», передает официальный сайт мэра Москвы.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет. Супруг артистки признал, что ее кончины никто не ожидал.