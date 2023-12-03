Фотовыставка «Инна Чурикова. В театре и в кино» откроется на Арбате
К 80-летию со дня рождения актрисы Инны Чуриковой на Арбате откроется тематическая фотовыставка под открытым небом. Посетить экспозицию все желающие смогут с 4 по 24 декабря.
Гости выставки «Инна Чурикова. В театре и в кино» увидят фото из жизни народной артистки СССР, а также фрагменты из спектаклей и фильмов с ее участием. За свою жизнь Чурикова исполнила более 60 ролей.
Первый раздел выставки будет посвящен театральной карьере актрисы, а второй — началу ее пути в кино. Экспозицию организует Московская дирекция массовых мероприятий, подведомственная Департаменту культуры города Москвы, совместно с Московским государственным театром «Ленком Марка Захарова» и киноконцерном «Мосфильм», передает официальный сайт мэра Москвы.
Инна Чурикова ушла из жизни 14 января в возрасте 79 лет. Супруг артистки признал, что ее кончины никто не ожидал.
Удивительная артистка с легкостью перевоплощалась на экране и театральной сцене в разных и неординарных персонажей. В ее списке такие роли как: Баба-Яга, Жанна д'Арк, английская королева, жена барона и всем известная Марфушенька-душенька. Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».