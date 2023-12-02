В Московском зоопарке подсчитали зубы у малышки панды

— Осмотрели малышку. Сегодня наша крошка весит 6545 граммов. Длина — 63 сантиметра, с хвостиком 70,1. У малышки шесть зубиков: два на нижней и четыре на верхней челюсти, — сообщила глава столичного зоосада.

Подписчики Акуловой также следят за «взрослением» панды, отмечая, что девочка становится все красивее и красивее.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что голосование для выбора имени малышки панды опубликовали на сайте «Активный гражданин». По словам главы города, для выбора имени москвичам предложили несколько вариантов.

Совсем недавно малышка научилась самостоятельно передвигаться: она активно ползает по своему вольеру. Зоологи рассказали, что детеныш панды правильно сгибает задние лапки, опираясь на них во время движения. 7 ноября Светлана Акулова рассказала, что малышка панда стала смотреть на мир более осознанно.