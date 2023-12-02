Москвичей пригласили на авангардную выставку Елены Павловой «Купина. Грани»

Персональную выставку Елены Павловой «Купина. Грани» открыли в Московском музее современного искусства. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Картины, представленные на экспозиции, посвящены традиционной культуре России. В них раскрываются духовные образы страны в авангардном стиле. Всего посетители смогут увидеть десять работ художницы, каждая из которых связана с другой общим сюжетом. В своих картинах Елена Павлова отражает свое восприятие женственности, продолжая искусство классиков русского авангарда.

Из окон музея видна старейшая московская улица Петровка и Высоко-Петровский монастырь, которые рифмуются с работами художницы. Для посещения выставка будет доступна до 21 января, указано на официальном сайте мэра Москвы.