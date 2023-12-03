Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопадов

"Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров, - отметил Петр Бирюков. - В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов".