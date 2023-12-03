Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопадов
За двое суток прирост снега может составить до 12 см. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся сильных снегопадов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров, - отметил Петр Бирюков. - В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов".
Он отметил, что с 12:00 коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Для уборки города задействуют максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.