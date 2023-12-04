Каток ВДНХ открыл новый сезон

А вы знали, что каток на ВДНХ впервые залили аж в 1954 году? Или что многие годы в новой истории ВДНХ он считался самым большим искусственным катком в мире? Про свадьбу на льду ВДНХ, наверное, тоже не знаете? К открытию нового сезона Рамблер расскажет о самых интересных фактах из истории легендарного катка ВДНХ.

© Пресс-служба ВДНХ

Чем каток ВДНХ интересен сегодня

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В этом сезоне обновленному катку ВДНХ исполняется 10 лет. Юбилей — время вспомнить о прошлом и помечтать о будущем. Поэтому темой сезона стал «Полет во времени», отсылающий к мечтам о космосе и нашему стремлению к высоким достижениям.

Длинная и насыщенная череда представлений, интерактивных шоу, спектаклей, выступлений известных диджеев и мастер-классов началась с самого открытия, которое случилось в пятницу 24 ноября в 18:00. В этот вечер гости катка увидели красивое шоу о путешествиях мальчика по планетам вслед за мечтой стать космонавтом.

Почти каждый день декабря, января и февраля на катке будут проходить мероприятия для взрослых и детей, влюбленных пар и заядлых спортсменов. Например, 8 декабря состоится интерактивная развлекательная программа «Русский авангард», вдохновленная творчеством русских художников начала ХХ века. А в двадцатых числах декабря пройдут мастер-классы олимпийских чемпионов по фигурному катанию, которые помогут гостям стать чуточку ближе на пути к четвертному прыжку.

Пресс-служба ВДНХ

Чтобы москвичи и гости из самых дальних уголков России могли лучше узнать культуру и традиции друг друга, на катке будут проходить дни регионов. Но если вместо народных костюмов вам больше по душе межгалактические скафандры — то приходите на косплей-вечеринку «Космопорт “Восток”».

Ледовые сказки и спектакли-шествия, ночные катания и утренние зарядки. Следить за активностями можно на сайте ВДНХ.

Эпоха натурального льда

История катка ВДНХ началась 69 лет назад. В начале 1950-х на ВДНХ, тогда еще Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке (ВСХВ), шли работы по преображению экспозиции. Появилось множество новых павильонов, а сама выставка стала круглогодичной. Чтобы широкие дороги ВСХВ зимой тоже приносили пользу, а не стояли заснеженными, аллеи от входа до павильона «УССР» превратили в большой каток с натуральным льдом, то есть державшимся до первого потепления. В дальнем конце катка у фонтана «Каменный цветок» возвышалась новогодняя елка.

Пресс-служба ВДНХ

Огромный каток стал одним из любимейших зимних мест москвичей — многие хотели прокатиться по буквально безграничной ледяной глади по просторам ВСХВ среди величественных зданий в стиле «Сталинского ампира».

В 1960-е вместе с переименованием выставки в ВДНХ претерпел изменения и каток. Он превратился в настоящий центр зимних праздничных гуляний. Именно здесь проводили ежегодный фестиваль «Русская зима» с ярмаркой, представлениями, дрессированными зверями, катаниями на оленьих упряжках и на русской тройке. Маленьким детям строили снежный городок, а тем, кто постарше — отдельную от основного катка хоккейную площадку.

Пресс-служба ВДНХ

С началом 1990-х масштаб новогодних гуляний на ВДНХ уменьшился. Каток же и вовсе перестали заливать. Лишь в 2000-х несколько раз открывали небольшую площадку на Центральной аллее.

Возрождение легенды

С 2014 года ВДНХ начала свое перерождение. Разруха сменилась благоустройством, вместо стихийной торговли в павильонах начали появляться тематические выставки. А вместе с тем вновь был залит знаменитый каток, чей лед растянулся от фонтана «Дружба народов» до павильона «Земледелие».

Чтобы не полагаться на погоду, которая в новом тысячелетии в Москве стала более теплой и капризной, в полотно катка постелили холодильную трассу, которая уверенно держит лед замерзшим при температуре воздуха до +10 градусов.

Пресс-служба ВДНХ

Зимняя ВДНХ вновь стала местом праздничных гуляний. В разные годы здесь проходили ярмарки, работала тюбинговая горка, выставка ледяных скульптур, проводились интерактивные представления, новогодние елки, спектакли, мастер-классы, выставки. Но всё же каток остается самым зимним, самым романтичным и притягательным местом ВДНХ.

В юбилейном сезоне ледовая площадка располагается на площади Промышленности — она огибает макет ракеты-носителя «Восток» и проходит около Центра «Космонавтика и авиация». Посетители имеют возможность покататься на коньках с видом на исторические павильоны, Главную аллею и новый павильон «Атом».

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