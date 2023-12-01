Всемирный день катания на коньках отметят на ВДНХ 3 декабря

«В воскресенье, 3 декабря, с 12:00 до 20:00 на катке на площади Промышленности гостей ждет насыщенная программа в рамках Всемирного дня катания на коньках. В течение всего дня гостей катка будут ждать ведущие, которые проведут для них увлекательные конкурсы и викторины на спортивную тему. Каждый участник получит памятный сувенир, а победители – специальные призы и подарки. Вместе с начинающими спортсменами в программе примут участие известные спортсмены по конькобежному спорту и фигурному катанию», – говорится в сообщении.