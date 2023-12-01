Синоптик рассказал, как долго будет длиться магнитная буря в Москве

Магнитная буря в Москве продлится до 15 часов 1 декабря, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. До этого специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали на Солнце две вспышки высокого класса, которые могут принести на Землю магнитные бури.

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Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов (1 декабря — NEWS.ru). Будьте осторожны, — сказал Тишковец.

Ранее старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов заявил, что при мощной геомагнитной буре полярное сияние может в том числе достичь и широт Москвы. Чтобы разглядеть природное явление, нужно, чтобы небо было достаточно ясным, пояснил эксперт. Физик пояснил, что полярное сияние не такое редкое явление, потому что является следствием геомагнитной бури на Земле, которая возникает вследствие солнечной активности.