Музей Победы пригласил москвичей на встречу с потомками героев ополчения

В Музее Победы в рамках мероприятия «Народное ополчение. Битва за Москву» 5 декабря пройдет встреча с потомками защитников столицы. Об этом в пятницу, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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Встреча приурочена ко Дню начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Приглашенные гости расскажут участникам мероприятия об этапах обороны города и о подвиге Московского народного ополчения. Среди таких гостей председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, Народный артист России Игорь Угольников, первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, директор Музея Победы Александр Школьник и другие.

В рамках встречи посетители увидят историческую видеохронику 1941 года и фильм «Подольские курсанты». Также будет представлен трейлер фильма «По зову сердца», посвященному подвигу ополчения. Расскажут зрителям и о съемках фильма и истории его сюжета.