Собянин: состояние окружающей среды в Москве контролируют круглосуточно

Службе оперативного контроля Мосэкомониторинга исполнилось пять лет. Ее создали по решению Мэра Москвы для непрерывного отслеживания экологической обстановки в столице, своевременного предупреждения и выявления экологических происшествий.

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«Сотрудники службы круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в городе, прежде всего за качеством воздуха. С помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов», — рассказал Сергей Собянин.

Специалисты также контролируют концентрацию вредных веществ в воздухе и условия для их рассеивания, анализируют обращения горожан, следят за состоянием автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и работой сайта ведомства.

«Ежегодно передвижные лаборатории обследуют около двух тысяч городских территорий. В случае нештатной ситуации к месту происшествия оперативно направляется передвижная экологическая лаборатория», — отметил Мэр Москвы.