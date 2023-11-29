Сергей Собянин и Дмитрий Патрушев открыли рыбный рынок «Москва – на волне»

В районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе столицы начал работу специализированный рыбный рынок «Москва — на волне». Участие в церемонии его открытия приняли мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Специализированная торговая точка начала работу по адресу Новоухтомское шоссе, дом № 2А. На рынке будут представлены порядка 500 наименований рыбы из трех океанов и 13 морей. Помимо реализации рыбы и морепродуктов на нем организовали собственное производство продукции. Также для посетителей подготовили рестораны и 126 посадочных мест, зону мастер-классов. По мнению Патрушева, такая торговая точка поможет популяризировать отечественную рыбу. В свою очередь, Собянин отметил, что подобные рынки существуют в большинстве мировых городов и пользуются большим спросом у людей.

— Это и дополнительные возможности, чтобы привести и продать здесь качественную рыбу. Спасибо огромное министерству сельского хозяйства, Агентству рыбной промышленности. Они помогали создать логическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Посетители рынка смогут сделать красивые снимки на память на фоне большого количества аквариумов с разными видами рыб и морских обитателей. Продукция, представленная на прилавках торговой точки, будет проходить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу.