Сергунина рассказала о программе акции «День без турникетов» в декабре

С 7 по 9 декабря в Москве состоится заключительная в 2023 году познавательная акция «День без турникетов». В этот раз ее участниками станут более 200 площадок города. Об этом в среду, 29 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Гости площадок смогут принять участие в мастер-классах, встречах со специалистами различных сфер деятельности и экскурсиях. Например, им предложат побывать на производстве роботов, узнать, как создаются книги, собрать домик из миниатюрного бруса, создать новогодние елочные украшения или попробовать себя в роли фотографов для домашних животных.

— Участниками проекта в декабре станут больше 200 столичных площадок. Это технологический бизнес, промышленные предприятия, гостиницы, издательства и многое другое. Почти 30 из них присоединятся к акции впервые, — рассказала Наталья Сергунина.

Заместитель мэра столицы также рассказала, что порядка двухсот тысяч человек познакомились в текущем году с работой городских библиотек, домов культуры и культурных центров в рамках акции «Единый день открытых дверей».