Собянин рассказал о новых стандартах городских вокзалов

29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о новых стандартах городских вокзалов. А в соцсетях — о работе газовой службы.

В Москве работают 79 вокзалов наземного метро, соответствующих новому стандарту и обеспечивающих быструю и комфортную пересадку пассажиров между разными видами транспорта. Сергей Собянин подчеркнул: современные вокзалы приходят на смену привычным пригородным платформам и обслуживают Московское центральное кольцо и четыре диаметра.

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Инфраструктура приспособлена для пассажиров с детьми и маломобильных граждан. А подробные схемы, указатели и табло с расписанием делают навигацию удобной и понятной.

Как отметил мэр, в будущем московских городских вокзалов станет еще больше.

Постепенно новый стандарт распространится на большинство станций наземного метро.

— И — что очень важно — вокзалы наземного метро преображают окружающее пространство. Если раньше территории у железнодорожных платформ воспринимались как холодные и неуютные места, то сегодня на московских городских вокзалах можно купить стаканчик вкусного и ароматного кофе, — написал в блоге Сергей Собянин.

По числу городских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4. К его открытию специалисты обновили все станции Калужского направления и построили новые вокзалы — станции Поклонная, Тестовская, Кутузовская. Подобных проектов станет еще больше.

— Сегодня мы с «РЖД» ведем строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Продолжается реконструкция Бегов ой МЦД-1 и Рижской, которая в будущем объединит второй, третий и четвертый диаметры. Постепенно стандарт московского городского вокзала будет распространен на большинство станций наземного метро, — сообщил Сергей Собянин.

Также 29 ноября мэр сообщил: газовое хозяйство Москвы отмечает 158 лет. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов этой отрасли в домах горожан тепло, светло и уютно, а предприятия работают бесперебойно.

— Сейчас идет работа над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО, — написал он, добавив, что наши специалисты также принимают участие в восстановлении инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

Наши награды

Сборная Москвы завоевала 215 наград на Всероссийском чемпионате «Профессионалы», став лидером медального зачета. Поздравление лауреатам направил Сергей Собянин, заявив, что ребята взяли 150 золотых, 45 серебряных и 20 бронзовых медалей. В том числе 36 — на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге.